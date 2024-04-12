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Казалетов-Неполная Иосиф Панкратьевич

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Место рождения

Выголово, Молоковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Казалетов Панкратий

Мать: Казалетова МатьИосифа

Выголово, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Образование
С 1892 по 1896 ст.
Выголово, Молоковский муниципальный район, Тверская область
С 1892 по 1896 Сельская школа Весьегодского уезда Тверской области 4-классное земское училище
Бракосочетание
До 1915

Жена: Казалетова Татьяна Ивановна

Вступление в партию
01.12.1917 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
01.12.1917 ст. Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния Кандидат ЦГАИПД СПб. Фонд Р-9087. Опись 1-1. Дело 168 стр 1165
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казалетов Ребенок4 Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казалетов Ребенок3 Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казалетов Ребенок2 Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казалетов Ребенок1 Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Переплетчик Фабрика Отто Кирхнера
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ул. Пушкарская 51, кв.7
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военный комиссар
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Переплетчик Фабрика Светоч
Смерть
Неизвестно
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