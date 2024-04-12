Казалетов-Неполная Иосиф Панкратьевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Казалетов Панкратий
Мать: Казалетова МатьИосифа
Образование
С 1892 по 1896 ст.
С 1892 по 1896 Сельская школа Весьегодского уезда Тверской области 4-классное земское училище
Бракосочетание
До 1915
Вступление в партию
01.12.1917 ст.
01.12.1917 ст. Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния Кандидат ЦГАИПД СПб. Фонд Р-9087. Опись 1-1. Дело 168 стр 1165
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казалетов Ребенок4 Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казалетов Ребенок3 Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казалетов Ребенок2 Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казалетов Ребенок1 Иосифович
Работа или профессия
Неизвестно
Переплетчик Фабрика Отто Кирхнера
Место жительства
Неизвестно
ул. Пушкарская 51, кв.7
Работа или профессия
Неизвестно
Военный комиссар
Работа или профессия
Неизвестно
Переплетчик Фабрика Светоч
Смерть
Неизвестно