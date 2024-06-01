Леонтьева (Богданова) Марфа Карповна
Место рожденияКурьевский
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1884
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1886
Сын: Леонтьев Дмитрий Романович
Отец ребёнка: Леонтьев Роман Андреевич
Рождение ребёнка
21.04.1888
Отец ребёнка: Леонтьев Роман Андреевич
Рождение ребёнка
13.08.1891
Сын: Леонтьев Фаддей Романович
Отец ребёнка: Леонтьев Роман Андреевич
Рождение ребёнка
01.11.1892
Сын: Леонтьев Козьма Романович
Отец ребёнка: Леонтьев Роман Андреевич
Смерть
Неизвестно