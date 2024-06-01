Леонтьева (Богданова) Марфа Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Богданова) Марфа Карповна

Место рождения

Курьевский

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1884

Муж: Леонтьев Роман Андреевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1886

Сын: Леонтьев Дмитрий Романович

Отец ребёнка: Леонтьев Роман Андреевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1888

Сын: Леонтьев Федор Романович

Отец ребёнка: Леонтьев Роман Андреевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1891

Сын: Леонтьев Фаддей Романович

Отец ребёнка: Леонтьев Роман Андреевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1892

Сын: Леонтьев Козьма Романович

Отец ребёнка: Леонтьев Роман Андреевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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