Беляева Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Юлия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.2001

Дочь: Беляева Дарья Романовна

Отец ребёнка: Беляев Роман Александрович

Рождение ребёнка
19.01.2010

Сын: Беляев Иван Романович

Отец ребёнка: Беляев Роман Александрович

Рождение ребёнка
20.08.2014

Дочь: Беляева Александра Романовна

Отец ребёнка: Беляев Роман Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Роман Александрович

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