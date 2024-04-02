Беляева Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.2001
Дочь: Беляева Дарья Романовна
Отец ребёнка: Беляев Роман Александрович
Рождение ребёнка
19.01.2010
Отец ребёнка: Беляев Роман Александрович
Рождение ребёнка
20.08.2014
Дочь: Беляева Александра Романовна
Отец ребёнка: Беляев Роман Александрович
Бракосочетание
Неизвестно