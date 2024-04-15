Колеватых Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колеватых Дмитрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колеватых Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Упоминание
1899
Черныши, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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