Кедяров Аким Львов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кедяров Аким Львов

Автор
ВС
Смирнова В.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Кедяров Лев НикифоровВычислено 1845 ст. г.р.
Мать
Кедярова (Китова) Агафья МаркиловаНеизвестно г.р.
Супруги
Кедярова Татьяна ИвановаНеизвестно г.р.
Дети
(Кедярова) Антонина Акимова06.06.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кедяров Лев Никифоров

Мать: Кедярова (Китова) Агафья Маркилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кедярова Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
06.06.1915

Дочь: (Кедярова) Антонина Акимова

Мать ребёнка: Кедярова Татьяна Иванова

Сыреси, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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