Кедяров Аким Львов
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецКедяров Лев НикифоровВычислено 1845 ст. г.р.
МатьКедярова (Китова) Агафья МаркиловаНеизвестно г.р.
Супруги
Кедярова Татьяна ИвановаНеизвестно г.р.
Дети
(Кедярова) Антонина Акимова06.06.1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кедярова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
06.06.1915
Дочь: (Кедярова) Антонина Акимова
Мать ребёнка: Кедярова Татьяна Иванова
Сыреси, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно