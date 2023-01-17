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Котов Тимофей Петрович

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Котов Петр Трифонович

Мать: Котова Васса Ивановна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Котов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Котова Васса Петровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Котов Лука Тимофеевич

Мать ребёнка: Котова Васса Петровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1829

Сын: Котов Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Котова Васса Петровна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Васса Петровна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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