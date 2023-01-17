Котов Тимофей Петрович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Котов Петр Трифонович
Мать: Котова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Котова Васса Петровна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Котова Васса Петровна
Рождение ребёнка
?.06.1829
Мать ребёнка: Котова Васса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Васса Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно