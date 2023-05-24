Анна Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Кирилова

Анна Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврила Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларион Федоров

Рождение ребёнка
1713

Сын: Алексей Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Федоров

Рождение ребёнка
1721

Сын: Михаил Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Федоров

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.