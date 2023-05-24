Анна Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврила Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларион Федоров
Рождение ребёнка
1713
Сын: Алексей Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Федоров
Рождение ребёнка
1721
Сын: Михаил Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Федоров
Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно