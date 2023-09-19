Часовников Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотягина (Часовникова) Александра
Мать ребёнка: Часовникова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомичева (Часовникова) Авдотья
Мать ребёнка: Часовникова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Часовников Павел
Мать ребёнка: Часовникова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Часовникова Екатерина
Рождение ребёнка
26.05.1912
Сын: Часовников Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Часовникова Екатерина
Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно