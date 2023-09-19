Часовников Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часовников Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотягина (Часовникова) Александра

Мать ребёнка: Часовникова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомичева (Часовникова) Авдотья

Мать ребёнка: Часовникова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Часовников Павел

Мать ребёнка: Часовникова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Часовникова Екатерина

Рождение ребёнка
26.05.1912

Сын: Часовников Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Часовникова Екатерина

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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