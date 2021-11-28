Верба Лидия Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1931
Дата смерти28.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верба Альберт Муставович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.2021
Похороны
Неизвестно