Верба Лидия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верба Лидия Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1931

Дата смерти

28.11.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верба Альберт Муставович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верба Альберт Муставович

Смерть
28.11.2021
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым

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