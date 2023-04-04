Халютин Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1857
Отец: Халютин Николай Иванович
Мать: Раиса Ивановна
Бракосочетание
25.10.1889
Жена: Олимпиада Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Олимпиада Николаевна (Бриткина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ребиндер Анна Петровна
Мать ребёнка: Олимпиада Николаевна
Смерть
Неизвестно