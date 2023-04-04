Халютин Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халютин Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1857

Отец: Халютин Николай Иванович

Мать: Раиса Ивановна

Бракосочетание
25.10.1889

Жена: Олимпиада Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Олимпиада Николаевна (Бриткина)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ребиндер Анна Петровна

Мать ребёнка: Олимпиада Николаевна

Смерть
Неизвестно
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