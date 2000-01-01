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Руль Ruhl Филипп Людвигович

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Место рождения

Фульда

Дата рождения

15.02.1737

Дата смерти

После 1798

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1737

Отец: Руль Ruhl Иоганн Людвиг

Мать: Руль Ruhl Анна Маргарета

Фульда
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Шмидт Schmidt Катарина Филипповна

Мать ребёнка: Руль Ruhl Анна Маргарета Мария Сабина Петровна

Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руль Ruhl Анна Маргарета Мария Сабина Петровна

Смерть
После 1798
Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.
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