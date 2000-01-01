Руль Ruhl Филипп Людвигович
Место рожденияФульда
Дата рождения15.02.1737
Дата смертиПосле 1798
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1737
Отец: Руль Ruhl Иоганн Людвиг
Мать: Руль Ruhl Анна Маргарета
Фульда
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Шмидт Schmidt Катарина Филипповна
Мать ребёнка: Руль Ruhl Анна Маргарета Мария Сабина Петровна
Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1798
Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.