Семененко (Шириня) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Шириня Иван Алексеевич
Мать: Мартрона
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Семененко Марья Емельяновна ?
Отец ребёнка: Семененко Емельян Трофимович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Семененко Илья Емельянович
Отец ребёнка: Семененко Емельян Трофимович
Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1841
Сын: Семененко Аксентий Емельянович ?
Отец ребёнка: Семененко Емельян Трофимович
Смерть
Неизвестно