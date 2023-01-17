Семененко (Шириня) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семененко (Шириня) Марфа Ивановна

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Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Шириня Иван Алексеевич

Мать: Мартрона

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Семененко Марья Емельяновна ?

Отец ребёнка: Семененко Емельян Трофимович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Семененко Илья Емельянович

Отец ребёнка: Семененко Емельян Трофимович

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Семененко Аксентий Емельянович ?

Отец ребёнка: Семененко Емельян Трофимович

Мурафа, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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