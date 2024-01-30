Сулейменов Кайрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейменов Кайрат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейменов Данияр Кайратович

Мать ребёнка: Сулейменова Светлана Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейменов Тимур Кайратович

Мать ребёнка: Сулейменова Светлана Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулейменова Светлана Юрьевна

Рождение ребёнка
01.03.1995

Сын: Сулейменов Рустам Кайратович

Мать ребёнка: Сулейменова Светлана Юрьевна

Рождение ребёнка
06.04.1996

Дочь: Сулейменова Айжана Кайратовна

Мать ребёнка: Сулейменова Светлана Юрьевна

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