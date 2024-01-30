Сулейменов Кайрат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейменов Данияр Кайратович
Мать ребёнка: Сулейменова Светлана Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейменов Тимур Кайратович
Мать ребёнка: Сулейменова Светлана Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1995
Сын: Сулейменов Рустам Кайратович
Мать ребёнка: Сулейменова Светлана Юрьевна
Рождение ребёнка
06.04.1996
Дочь: Сулейменова Айжана Кайратовна
Мать ребёнка: Сулейменова Светлана Юрьевна