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Луговой Василий Иванов

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Место рождения

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Иван Федоров

Мать: Настасья Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1873 ст.

Сын: Луговой Максим Васильевич

Мать ребёнка: Анна Лазарева

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.09.1884 ст.

Дочь: Луговая Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Анна Лазарева

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000627856#158
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Лазарева

Смерть
Неизвестно
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