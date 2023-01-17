Луговой Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Иван Федоров
Мать: Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1873 ст.
Сын: Луговой Максим Васильевич
Мать ребёнка: Анна Лазарева
Рождение ребёнка
22.09.1884 ст.
Дочь: Луговая Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: Анна Лазарева
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000627856#158
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Лазарева
Смерть
Неизвестно