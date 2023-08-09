Петренко Тимофей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Тимофей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петренко Зинаида Тимофеевна

Мать ребёнка: Петренко Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Петренко Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Петренко Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Петренко Татьяна Егоровна

Смерть
Неизвестно
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