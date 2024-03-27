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Pohjola (Ojala) Matilda

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1887

Дата смерти

09.01.1960

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

1854 г.р.

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1887

Отец: Reinikkala/ Ojala Rietu Ojala/

Мать: Ojala Helena

Бракосочетание
10.07.1913

Муж: Pohjola Toivo

Рождение ребёнка
06.05.1914

Дочь: Hilkka

Отец ребёнка: Pohjola Toivo

Рождение ребёнка
09.07.1918

Сын: Pohjola Olli

Отец ребёнка: Pohjola Toivo

Рождение ребёнка
09.07.1920

Сын: Pohjola Osmo

Отец ребёнка: Pohjola Toivo

Рождение ребёнка
20.09.1922

Дочь: Laurell Anja

Отец ребёнка: Pohjola Toivo

Рождение ребёнка
20.09.1924

Дочь: Fethulla Liisa

Отец ребёнка: Pohjola Toivo

Смерть
09.01.1960
Похороны
Неизвестно
Hietaniemen Uurnalehto, Helsinki, Helsinki, Uusimaa, Finland
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