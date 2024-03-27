Pohjola (Ojala) Matilda
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1887
Дата смерти09.01.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1887
Отец: Reinikkala/ Ojala Rietu Ojala/
Мать: Ojala Helena
Бракосочетание
10.07.1913
Муж: Pohjola Toivo
Рождение ребёнка
06.05.1914
Дочь: Hilkka
Отец ребёнка: Pohjola Toivo
Рождение ребёнка
09.07.1918
Сын: Pohjola Olli
Отец ребёнка: Pohjola Toivo
Рождение ребёнка
09.07.1920
Сын: Pohjola Osmo
Отец ребёнка: Pohjola Toivo
Рождение ребёнка
20.09.1922
Дочь: Laurell Anja
Отец ребёнка: Pohjola Toivo
Рождение ребёнка
20.09.1924
Дочь: Fethulla Liisa
Отец ребёнка: Pohjola Toivo
Смерть
09.01.1960
Похороны
Неизвестно
Hietaniemen Uurnalehto, Helsinki, Helsinki, Uusimaa, Finland