Козий Владимир Никитович
Место рождения
Дата рождения04.01.1929
Дата смерти18.05.2013
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1929
Отец: Козий Никита Саввич
Мать: не указана
Место жительства
С 1929
Бракосочетание
После 1944
Жена: Козий Анна Николаевна
Рождение ребёнка
02.02.1951
Дочь: Кулаковская Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Козий Анна Николаевна
Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
07.07.1956
Мать ребёнка: Козий Анна Николаевна
Рождение ребёнка
07.07.1956
Мать ребёнка: Козий Анна Николаевна
Место жительства
С 1956
Смерть
18.05.2013