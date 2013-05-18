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Козий Владимир Никитович

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Место рождения

Скалеватка, Черкаська область

Дата рождения

04.01.1929

Дата смерти

18.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1929

Отец: Козий Никита Саввич

Мать: не указана

Скалеватка, Черкаська область
Место жительства
С 1929
Скалеватка, Черкаська область
Бракосочетание
После 1944

Жена: Козий Анна Николаевна

Рождение ребёнка
02.02.1951

Дочь: Кулаковская Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Козий Анна Николаевна

Черкассы, Черкаська область
Рождение ребёнка
07.07.1956

Сын: Козий Иван Владимирович

Мать ребёнка: Козий Анна Николаевна

Рождение ребёнка
07.07.1956

Сын: Козий Пётр Владимирович

Мать ребёнка: Козий Анна Николаевна

Место жительства
С 1956
Смерть
18.05.2013
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