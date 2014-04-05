Воскресенский Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.01.1928
Дата смерти05.04.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1928
Место жительства
По 1952
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1958 по 2014
Смерть
05.04.2014