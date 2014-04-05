Воскресенский Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоскресенский Александр Васильевич

Воскресенский Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Пуминово, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

29.01.1928

Дата смерти

05.04.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Пуминово, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1928
Пуминово, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1952
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1958 по 2014
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
05.04.2014
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close