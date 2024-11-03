Иевский Борис Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иевский Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пяткова (Иевская) Светлана Борисовна
Мать ребёнка: Иевская (Ефремова) Зинаида Сергеевна
Рождение ребёнка
17.12.1978
Дочь: Данилова (Иевская) Юлия Борисовна
Мать ребёнка: Иевская (Ефремова) Зинаида Сергеевна