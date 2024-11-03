Иевский Борис Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Иевский Борис Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иевский Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иевская (Ефремова) Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пяткова (Иевская) Светлана Борисовна

Мать ребёнка: Иевская (Ефремова) Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
17.12.1978

Дочь: Данилова (Иевская) Юлия Борисовна

Мать ребёнка: Иевская (Ефремова) Зинаида Сергеевна

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