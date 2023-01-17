Федоров Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1948
Отец: Федоров Егор Иванович
Рождение ребёнка
27.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Овсянниково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область