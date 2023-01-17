Федоров Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1948

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1948

Отец: Федоров Егор Иванович

Мать: Федорова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
27.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Овсянниково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
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