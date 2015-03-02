Гасанов Гасан Азимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Азимов Азим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Гасанова Этлаз Гасановна
Мать ребёнка: Гасанова Гызларханы Исрафиловна
Рождение ребёнка
25.08.1939
Сын: Гасанов Шарафат Гасанович
Мать ребёнка: Гасанова Гызларханы Исрафиловна
Смерть
1943