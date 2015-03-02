Гасанов Гасан Азимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГасанов Гасан Азимович

Гасанов Гасан Азимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Азимов Азим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Гасанова Этлаз Гасановна

Мать ребёнка: Гасанова Гызларханы Исрафиловна

Рождение ребёнка
25.08.1939

Сын: Гасанов Шарафат Гасанович

Мать ребёнка: Гасанова Гызларханы Исрафиловна

Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close