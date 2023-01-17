Петров Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Александр Дмитриевич

Петров Александр Дмитриевич

avatar

Место рождения

с. Бисерово, Опоченский уезд, Псковская губерния (ныне - Псковская область)

Дата рождения

13.02.1799

Дата смерти

22.04.1867

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1799

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Бисерово, Опоченский уезд, Псковская губерния (ныне - Псковская область)
Место жительства
С 1808
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Варшава, Польша
Смерть
22.04.1867
Варшава, Польша
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close