Петров Александр Дмитриевич
Место рожденияс. Бисерово, Опоченский уезд, Псковская губерния (ныне - Псковская область)
Дата рождения13.02.1799
Дата смерти22.04.1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1799
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Бисерово, Опоченский уезд, Псковская губерния (ныне - Псковская область)
Место жительства
С 1808
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Варшава, Польша
Смерть
22.04.1867
Варшава, Польша