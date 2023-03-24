Майер (Дьячкова) Валентина Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майер (Дьячкова) Валентина Мироновна

Место рождения

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1950

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: Дьячков Мирон Петрович

Мать: Голованова Дьячкова (Полякова) Акулина Парфеновна

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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