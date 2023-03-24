Майер (Дьячкова) Валентина Мироновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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