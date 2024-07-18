Катерина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Евдокея Козьминична
Отец ребёнка: Мозян Козьма Иванович Васильевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Акилина Козьминична
Отец ребёнка: Мозян Козьма Иванович Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1795 и 1797
Сын: Тарас Козьмич
Отец ребёнка: Мозян Козьма Иванович Васильевич
Акташи, Красночетайский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно