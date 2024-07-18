Катерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1764 и 1765 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозян Козьма Иванович Васильевич

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Евдокея Козьминична

Отец ребёнка: Мозян Козьма Иванович Васильевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Акилина Козьминична

Отец ребёнка: Мозян Козьма Иванович Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1795 и 1797

Сын: Тарас Козьмич

Отец ребёнка: Мозян Козьма Иванович Васильевич

Акташи, Красночетайский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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