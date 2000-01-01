Ванагелис (Ванагелис) Федора Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванагелис (Ванагелис) Федора Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Журавлёва Пелагея Акинтьевна

Отец ребёнка: Ванагелис Авксентий (Акинтий) Васильевич

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Татьяна Акинтьевна

Отец ребёнка: Ванагелис Авксентий (Акинтий) Васильевич

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Лаптева Марина Акинтьевна

Отец ребёнка: Ванагелис Авксентий (Акинтий) Васильевич

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Прасковья Акинтьевна

Отец ребёнка: Ванагелис Авксентий (Акинтий) Васильевич

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1925
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
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