Ванагелис (Ванагелис) Федора Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Журавлёва Пелагея Акинтьевна
Отец ребёнка: Ванагелис Авксентий (Акинтий) Васильевич
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Татьяна Акинтьевна
Отец ребёнка: Ванагелис Авксентий (Акинтий) Васильевич
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Лаптева Марина Акинтьевна
Отец ребёнка: Ванагелис Авксентий (Акинтий) Васильевич
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Прасковья Акинтьевна
Отец ребёнка: Ванагелис Авксентий (Акинтий) Васильевич
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1925
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania