Усова (Степанова) Валентина
Место рожденияСССР
Дата рождения26.11.1930
Дата смерти12.11.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1930
СССР
Рождение ребёнка
20.10.1955
Сын: Усов Анатолии
Отец ребёнка: Усов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усов Владимир
Смерть
12.11.2014
Хабаровск