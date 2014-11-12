Усова (Степанова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова (Степанова) Валентина

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Место рождения

СССР

Дата рождения

26.11.1930

Дата смерти

12.11.2014

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1930

Отец: Степанов Николай Андреевич

Мать: Луговская Матрона Поликарповна

СССР
Рождение ребёнка
20.10.1955

Сын: Усов Анатолии

Отец ребёнка: Усов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Владимир

Смерть
12.11.2014
Хабаровск
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