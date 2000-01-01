Крицкая (Каплан) Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.06.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Крицкий Филипп Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Агулова Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.1900
Дочь: Крицкая Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1905
Сын: Крицкий Харитон Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.1908
Дочь: Слепченко Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.04.1912
Дочь: Крицкая Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.1914
Дочь: Казымова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1916
Сын: Крицкий Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.06.1956