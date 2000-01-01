Крицкая (Каплан) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крицкая (Каплан) Ирина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Крицкий Филипп Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Агулова Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.1900

Дочь: Крицкая Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1905

Сын: Крицкий Харитон Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.1908

Дочь: Слепченко Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.04.1912

Дочь: Крицкая Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.12.1914

Дочь: Казымова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1916

Сын: Крицкий Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.06.1956
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