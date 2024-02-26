Артемий Осипов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемий Осипов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Жена

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Осип Яковлев (Ич)

Мать: Мавра Никифорова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Петр Артемьев (Ич)

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Никифор Артемьев (Ич)

Мать ребёнка: Ксения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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