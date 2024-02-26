Артемий Осипов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Осип Яковлев (Ич)
Мать: Мавра Никифорова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Петр Артемьев (Ич)
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Ксения
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно