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Савостицкий Дмитрий Афонасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Савостицкий Афонасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савостицкая Агафь Дмитриевна

Мать ребёнка: Савостицкая Евгения Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савостицкая Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Савостицкий Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Савостицкая Евгения Васильевна

Смерть
1910

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