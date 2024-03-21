Савостицкий Дмитрий Афонасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Савостицкий Афонасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савостицкая Агафь Дмитриевна
Мать ребёнка: Савостицкая Евгения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Савостицкий Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Савостицкая Евгения Васильевна
Смерть
1910