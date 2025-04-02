(Соколова) Ольга Прокопьевна
женский, родилась 02.07.1841 ст., Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область
умерла Неизвестно
ОтецСоколов Прокопий МаксимовичОколо 1820 ст. г.р.
МатьСоколова (Виноградова) Анна Ивановна15.01.1824 ст. г.р.
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Рождение
02.07.1841 ст.
Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Крещение
03.07.1841 ст.
Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96M-KF1W?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru