(Соколова) Ольга Прокопьевна 02.07.1841 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Соколова) Ольга Прокопьевна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 02.07.1841 ст., Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область

умерла Неизвестно

Отец
Соколов Прокопий МаксимовичОколо 1820 ст. г.р.
Мать
Соколова (Виноградова) Анна Ивановна15.01.1824 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1841 ст.

Отец: Соколов Прокопий Максимович

Мать: Соколова (Виноградова) Анна Ивановна

Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96M-KF1W?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Крещение
03.07.1841 ст.
Лапотково, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Восприемник: той же округи села Сергиевского священник Иоанн Сергиев, заштатного диакона Максима Титова дочь девица Акилина https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96M-KF1W?view=index&action=view&cc=5000050&lang=ru

Смерть
Неизвестно

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