Вейденбаум Адольф Петр Карл Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВейденбаум Адольф Петр Карл Александр Александрович

Вейденбаум Адольф Петр Карл Александр Александрович

Место рождения

Скопин, город Скопин, Рязанская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Вейденбаум Александр Карлов

Мать: Вейденбаум (Артлер) Катарина

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.08.1878

Дочь: Вейденбаум Екатерина Адольфовна

Мать ребёнка: Вейденбаум (Чарыкова) Мария Ивановна

Гомбори, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, კახეთი
Рождение ребёнка
1880

Сын: Вейденбаум Максимилиан Адольфович

Мать ребёнка: Вейденбаум (Чарыкова) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.