Вейденбаум Адольф Петр Карл Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
16.08.1878
Дочь: Вейденбаум Екатерина Адольфовна
Мать ребёнка: Вейденбаум (Чарыкова) Мария Ивановна
Гомбори, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, კახეთი
Рождение ребёнка
1880
Сын: Вейденбаум Максимилиан Адольфович
Мать ребёнка: Вейденбаум (Чарыкова) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно