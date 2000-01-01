Пехаленко Роман Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пехаленко Роман Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1984

Отец: Пехаленко Александр Иванович

Мать: Пехаленко Ольга Алексеевна

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