Павел Герасимов
мужской, родился 1853, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецГерасим Наумов1825 г.р.
МатьДарья Филиппова1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Герасим Наумов
Мать: Дарья Филиппова
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно