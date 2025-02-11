Павел Герасимов 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Павел Герасимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1853, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Герасим Наумов1825 г.р.
Мать
Дарья Филиппова1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Герасим Наумов

Мать: Дарья Филиппова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

6

Смерть
Неизвестно

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