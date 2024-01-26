Толстихин Моисей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстихин Моисей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1745
Большой Кантат, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия 2 ревизия Красноярского уезда 1745 РГАДА ф.350 оп.2 д.1602
Место жительства
1745
Предивинск, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия 2 ревизия Красноярского уезда 1745 РГАДА ф.350 оп.2 д.1602
Смерть
До 1795
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/193

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