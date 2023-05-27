Агоев Василий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Отец: Агоев Кирилл
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Агоева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Агоева Ирина Титовна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Агоева Ирина Титовна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агоева Ирина Титовна
Смерть
1846