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Агоев Василий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: Агоев Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Агоева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Агоева Ирина Титовна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1830

Сын: Агоев Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Агоева Ирина Титовна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агоева Ирина Титовна

Смерть
1846
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