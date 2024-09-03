Азаренко (Медведева) Лидия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азаренко (Медведева) Лидия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: Медведева (Кравцова) Фёкла Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азаренко Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Азаренко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азаренко Александр Александрович

Отец ребёнка: Азаренко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаренко Александр

Смерть
Неизвестно

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