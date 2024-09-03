Азаренко (Медведева) Лидия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азаренко Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Азаренко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азаренко Александр Александрович
Отец ребёнка: Азаренко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азаренко Александр
Смерть
Неизвестно