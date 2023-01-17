Мельникова (Черникова) Дарья Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1889
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Мельников Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Мельников Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Мельников Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мельников Трофим Иванович
Отец ребёнка: Мельников Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Мельников Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно