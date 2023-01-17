Мельникова (Черникова) Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельникова (Черникова) Дарья Степановна

Мельникова (Черникова) Дарья Степановна

avatar

Место рождения

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1889

Муж: Мельников Иван Сергеевич

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Мельников Федор Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Сергеевич

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Мельников Иван Сергеевич

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Мельников Иван Сергеевич

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Мельников Трофим Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Сергеевич

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Мельников Иван Сергеевич

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close