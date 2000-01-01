Орлова (Беленькая) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова (Беленькая) Анна

Орлова (Беленькая) Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1921

Дата смерти

11.04.1992

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1921

Отец: Беленький Григорий

Мать: Беленькая Марфа

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Евгений

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Евгений

Рождение ребёнка
08.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Евгений

Узбекистан Самарканд
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Баксанова Наталия

Отец ребёнка: Орлов Евгений

Узбекистан Самарканд
Узбекистан Самарканд
Смерть
11.04.1992
Узбекистан Самарканд
Причина смерти: Медицинская проблема | Узбекистан Самарканд
Похороны
Неизвестно
Самарканд
Самарканд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close