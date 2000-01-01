Орлова (Беленькая) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1921
Дата смерти11.04.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1921
Отец: Беленький Григорий
Мать: Беленькая Марфа
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
Около 1947
Рождение ребёнка
08.07.1952
Узбекистан Самарканд
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Рождение ребёнка
1953
Дочь: Баксанова Наталия
Отец ребёнка: Орлов Евгений
Узбекистан Самарканд
Узбекистан Самарканд
Смерть
11.04.1992
Узбекистан Самарканд
Причина смерти: Медицинская проблема | Узбекистан Самарканд
Похороны
Неизвестно
Самарканд
Самарканд