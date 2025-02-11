Немоловская Елена Михайловна
женский, родилась 1753
Супруги
Немоловский Григорий Иванович1757 г.р.
Дети
Немоловский Илья Григорьевич1784 г.р.
Немоловский Николай Григорьевич1786 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Сын: Немоловский Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Немоловский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Немоловский Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Немоловский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Немоловская) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Немоловский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Немоловский Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Немоловский Григорий Иванович