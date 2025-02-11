Немоловская Елена Михайловна 1753 — найти родственников по фамилии на Familio

Немоловская Елена Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1753

Супруги
Немоловский Григорий Иванович1757 г.р.
Дети
Немоловский Илья Григорьевич1784 г.р.
Немоловский Николай Григорьевич1786 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немоловский Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Немоловский Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Немоловский Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Немоловский Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Немоловский Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Немоловская) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Немоловский Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Немоловский Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Немоловский Григорий Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.