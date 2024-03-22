Нарницкий Иван Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНарницкий Иван Устинович

Нарницкий Иван Устинович

Место рождения

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

08.01.1858

Дата смерти

01.08.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.01.1858
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение
08.01.1858

Отец: Нарницкий Устин Адамович

Мать: Нарницкая Марьяна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Бракосочетание
20.02.1894

Жена: Нарницкая Павлина Ивановна

Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Супруг(-а): Иван Устинович Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1895

Сын: Нарницкий Иван Иванович

Мать ребёнка: Нарницкая Павлина Ивановна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
06.06.1899

Дочь: Марьянна Ивановна

Мать ребёнка: Нарницкая Павлина Ивановна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
20.08.1903

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Нарницкая Павлина Ивановна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
01.08.1914
Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close