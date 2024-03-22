Нарницкий Иван Устинович
Место рождения
Дата рождения08.01.1858
Дата смерти01.08.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.01.1858
Рождение
08.01.1858
Отец: Нарницкий Устин Адамович
Мать: Нарницкая Марьяна
Бракосочетание
20.02.1894
Супруг(-а): Иван Устинович Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1895
Мать ребёнка: Нарницкая Павлина Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1899
Дочь: Марьянна Ивановна
Мать ребёнка: Нарницкая Павлина Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1903
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Нарницкая Павлина Ивановна
Смерть
01.08.1914
Дубинова, Cirmas pagasts, Ludzas novads