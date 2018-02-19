Frankle Milton — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Frankle Milton

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Место рождения

South Africa

Дата рождения

10.08.1923

Дата смерти

19.02.2018

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1923

Отец: Frankle Leopold Harry

Мать: Frankle Maude Alice

South Africa
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Frankle Myra Betty

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Frankle Myra Betty

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Frankle Myra Betty

Смерть
19.02.2018
Johannesburg, City of Johannesburg Metropolitan Municipality, Gauteng, South Africa
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