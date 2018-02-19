Frankle Milton
Место рожденияSouth Africa
Дата рождения10.08.1923
Дата смерти19.02.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1923
Отец: Frankle Leopold Harry
Мать: Frankle Maude Alice
South Africa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Frankle Myra Betty
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Frankle Myra Betty
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Frankle Myra Betty
Смерть
19.02.2018
Johannesburg, City of Johannesburg Metropolitan Municipality, Gauteng, South Africa