Богуславский Владимир Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогуславский Владимир Игоревич

Богуславский Владимир Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1991

Отец: Богуславский Игорь Владимирович

Мать: Богуславская (Поважная) Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богуславская (Штанг) Элита Эдуардовна

Рождение ребёнка
19.11.2015

Сын: Богуславский Марк Владимирович

Мать ребёнка: Богуславская (Штанг) Элита Эдуардовна

Рождение ребёнка
17.04.2019

Сын: Богуславский Георгий Владимирович

Мать ребёнка: Богуславская (Штанг) Элита Эдуардовна

Рождение ребёнка
28.03.2023

Сын: Богуславский Ян Владимирович

Мать ребёнка: Богуславская (Штанг) Элита Эдуардовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.