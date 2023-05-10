Богуславский Владимир Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1991
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.2015
Сын: Богуславский Марк Владимирович
Мать ребёнка: Богуславская (Штанг) Элита Эдуардовна
Рождение ребёнка
17.04.2019
Сын: Богуславский Георгий Владимирович
Мать ребёнка: Богуславская (Штанг) Элита Эдуардовна
Рождение ребёнка
28.03.2023
Сын: Богуславский Ян Владимирович
Мать ребёнка: Богуславская (Штанг) Элита Эдуардовна