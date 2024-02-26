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Протопопов Никита Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Протопопов Максим Леонтьевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Протопопова Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Катерина Никитична

Мать ребёнка: Протопопова Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Протопопов Илья Никитич

Мать ребёнка: Протопопова Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Протопопов Андрей Никитич

Мать ребёнка: Протопопова Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Протопопов Тит Никитич

Мать ребёнка: Протопопова Авдотья Васильевна

Смерть
1848
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