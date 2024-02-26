Протопопов Никита Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Протопопов Максим Леонтьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Протопопова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Катерина Никитична
Мать ребёнка: Протопопова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Протопопова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Протопопов Андрей Никитич
Мать ребёнка: Протопопова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Протопопова Авдотья Васильевна
Смерть
1848