Усанова Стефанида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усанова Стефанида Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Бурункина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Усанов Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усанов Николай Петрович

Отец ребёнка: Усанов Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усанова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Усанов Петр Александрович

Смерть
Неизвестно
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