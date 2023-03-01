Усанова Стефанида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Бурункина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Усанов Петр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усанов Петр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усанова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Усанов Петр Александрович
Смерть
Неизвестно