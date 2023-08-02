Максимова (Медведева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Медведева) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Медведев Василий Васильевич

Мать: Медведева Серафима Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
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