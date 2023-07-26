Краминова (Кропотухина) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.04.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
30.01.1973
Дочь: Конюхова (Краминова) Лидия Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.12.1975
Дочь: Краминова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.09.1985
Дочь: Зубец (Краминова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: не указан