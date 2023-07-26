Краминова (Кропотухина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краминова (Кропотухина) Мария Андреевна

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

06.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1949

Отец: Кропотухин Андрей Миронович

Мать: Кропотухина (Русанова) Любовь Фёдоровна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
30.01.1973

Дочь: Конюхова (Краминова) Лидия Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.12.1975

Дочь: Краминова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1985

Дочь: Зубец (Краминова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

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