Батура Елена Викторовна
Место рождения
Дата рожденияС 30.10.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 30.10.1976
Отец: Батура Виктор Ильич
Мать: Шибко Анна Павловна
Бракосочетание
С 02.11.1996 по 14.02.2007
Марьина Горка, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
29.04.1997
Дочь: Шпак Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Шпак Владимир Михайлович
Узда, Узденский район, Минская область