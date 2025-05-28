Батура Елена Викторовна С 30.10.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батура Елена Викторовна

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Место рождения

Александрово, Дзержинский район, Минская область

Дата рождения

С 30.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 30.10.1976

Отец: Батура Виктор Ильич

Мать: Шибко Анна Павловна

Александрово, Дзержинский район, Минская область
Бракосочетание
С 02.11.1996 по 14.02.2007

Муж: Шпак Владимир Михайлович

Марьина Горка, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
29.04.1997

Дочь: Шпак Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Шпак Владимир Михайлович

Узда, Узденский район, Минская область

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