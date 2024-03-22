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Чернецкий Василий Ефимов

Место рождения

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

27.02.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1824 ст.

Отец: Чернецкий Ефим Павлов

Мать: Чернецкова Марфа Алексеева

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Чернецкий Василий Васильев

Мать ребёнка: Чернецкова Ольга Федорова

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Чернецкий Силантий Васильев

Мать ребёнка: Чернецкова Ольга Федорова

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Федосья Васильева

Мать ребёнка: Чернецкова Ольга Федорова

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Лидия Васильева

Мать ребёнка: Чернецкова Ольга Федорова

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернецкова Ольга Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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