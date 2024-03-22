Чернецкий Василий Ефимов
Место рождения
Дата рождения27.02.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1824 ст.
Отец: Чернецкий Ефим Павлов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Чернецкий Василий Васильев
Мать ребёнка: Чернецкова Ольга Федорова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Чернецкий Силантий Васильев
Мать ребёнка: Чернецкова Ольга Федорова
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Федосья Васильева
Мать ребёнка: Чернецкова Ольга Федорова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Лидия Васильева
Мать ребёнка: Чернецкова Ольга Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно