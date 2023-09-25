Самохин Ивлей Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамохин Ивлей Денисович

Самохин Ивлей Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самохин Архип Ивлевич

Мать ребёнка: Чванова Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самохин Федул Ивлевич

Мать ребёнка: Чванова Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самохин Федор Ивлевич

Мать ребёнка: Чванова Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самохина Пелагея Ивлевна

Мать ребёнка: Чванова Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Самохин Семен Ивлевич

Мать ребёнка: Чванова Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Самохин Василий Ивлевич

Мать ребёнка: Чванова Евдокия Емельяновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.