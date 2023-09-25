Самохин Ивлей Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чванова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чванова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чванова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самохина Пелагея Ивлевна
Мать ребёнка: Чванова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Чванова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Чванова Евдокия Емельяновна
Смерть
Неизвестно