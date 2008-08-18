Щербаков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1927

Дочь: Шестопалов Лидия

Мать ребёнка: Щербакова Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
17.01.1929

Сын: Щербаков Петр Павлович

Мать ребёнка: Щербакова Анастасия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Анастасия Егоровна

Смерть
Неизвестно
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