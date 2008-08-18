Щербаков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1927
Дочь: Шестопалов Лидия
Мать ребёнка: Щербакова Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
17.01.1929
Мать ребёнка: Щербакова Анастасия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно